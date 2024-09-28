Никас Сафронов передаст 100 тысяч рублей избитой пенсионерке в Ульяновской области
Член Российской академии художеств Никас Сафронов передаст избитой пенсионерке из Ульяновской области 100 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.
Сафронов является почетным гражданином Ульяновской области.
Он также заявил, что обратится к администрации города или руководству магазина — хочет добиться того, чтобы пенсионерке выделили легальное место для торговли.
Инцидент произошел 22 сентября и попал на камеру уличного наблюдения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Проходивший мимо мужчина подошел к пенсионерке, продававшей цветы около входа в супермаркет, и несколько раз ударил её по лицу, а затем спокойно продолжил путь. Злоумышленника задержали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru