Тромбозы, импотенция, слепота: Врачи перечислили последствия COVID-19

В результате последних исследований врачи-гематологи выявили, что если человек переболел COVID-19 даже в легкой форме, у него могут развиться тромбоз или инсульт. Отмечается, что такие последствия чаще всего возникают у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, но, по словам врачей, от этого не защищены даже молодые пациенты. Гематологи утверждают, что для предотвращения постковидного тромбообразования можно принимать разжижающие кровь препараты.

Еще в конце прошлого года японские медики, заявляя о постковидном симптоме, в качестве последствий болезни указывали слабость, усталость, головную боль, подавленность и депрессивное состояние. Тогда же директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН уже перечислил те постковидные симптомы, на которые врачи указывают сейчас.

«Может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости. У некоторых людей могут быть проблемы со зрением, в зависимости от тяжести течения у людей могут развиваться осложнения, в том числе поражения сердечной мышцы, миокардиты. Вирус активно воздействует на сосуды, проблемы могут возникнуть и с ними, в том числе вирус может запускать аутоиммунный антифосфолипидный синдром. В свою очередь, этот антифосфолипидный синдром связан с невынашиванием беременности. Таким образом, потенциал симптомов коронавируса весьма пестрый, и все зависит от индивидуальных особенностей и вирусной нагрузки, состояния иммунитета», - рассказал вирусолог.