Тромбозы, импотенция, слепота: Врачи перечислили последствия COVID-19
Вирус не щадит ни молодежь, ни старшее поколение: последствия перенесённого заболевания могут напомнить о себе спустя месяцы.
В результате последних исследований врачи-гематологи выявили, что если человек переболел COVID-19 даже в легкой форме, у него могут развиться тромбоз или инсульт. Отмечается, что такие последствия чаще всего возникают у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, но, по словам врачей, от этого не защищены даже молодые пациенты. Гематологи утверждают, что для предотвращения постковидного тромбообразования можно принимать разжижающие кровь препараты.
Еще в конце прошлого года японские медики, заявляя о постковидном симптоме, в качестве последствий болезни указывали слабость, усталость, головную боль, подавленность и депрессивное состояние. Тогда же директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН уже перечислил те постковидные симптомы, на которые врачи указывают сейчас.
«Может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости. У некоторых людей могут быть проблемы со зрением, в зависимости от тяжести течения у людей могут развиваться осложнения, в том числе поражения сердечной мышцы, миокардиты. Вирус активно воздействует на сосуды, проблемы могут возникнуть и с ними, в том числе вирус может запускать аутоиммунный антифосфолипидный синдром. В свою очередь, этот антифосфолипидный синдром связан с невынашиванием беременности. Таким образом, потенциал симптомов коронавируса весьма пестрый, и все зависит от индивидуальных особенностей и вирусной нагрузки, состояния иммунитета», - рассказал вирусолог.
Его слова подтверждают и нынешние исследования Минздрава. Главный внештатный специалист по акушерству в ведомстве Роман Шмаков рассказал об увеличении количества случаев прерывания беременности из-за COVID-19. По его словам, из-за ковида также может возникнуть задержка развития плода. К тому же возможно нанесение вреда здоровью ребенка.
Ранее стало известно об осложнениях у детей после COVID-19. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у трети детей после коронавируса могут возникнуть проблемы с сердцем, почками, эндокринными железами, головным мозгом и желудочно-кишечным трактом.
Ухудшение памяти и зрения после перенесенного ковида подтверждает и доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, после COVID-19 в мозге могут образовываться опухолевидные гелеобразные структуры, в результате чего страдают зрение, память, падает даже настроение.
«А поскольку коронавирус повреждает нервы, то под его атаку попадают и обонятельный и слуховой. Кроме того, возможно искажение – людям чудятся какие-то непонятные запахи. Есть такие же слуховые искажения», - рассказал иммунолог, отметив, что подобные симптомы иногда пропадают позже, чем через полгода.
По исследованиям некоторых врачей долгосрочное перенесение коронавируса может отразиться на мужской силе и нервной системе, изменения которой, кстати, по словам медиков, стали самыми распространенными осложнениями после перенесенного COVID-19.
«Осложнения длятся до тех пор, пока сосуды не восстановятся. Чувствительнее всего к недостатку кислорода и повреждению кровотока мозг, нервные волокна, ткани, сердце, а у мужчин еще и половые железы. Осложнения остаются надолго, а на какой срок - зависит от конкретного человека», - рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Некоторые специалисты в качестве постковидных симптомов также выделяют нарушение сна, апатию, либо склонность к более агрессивному поведению, изменения кожи, выпадение волос, нарушения слуха или зрения.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в 70% случаев коронавирус не проходит бесследно для пациента. Так, он добавил, что у людей могут возникать осложнения и даже появиться инвалидность.
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