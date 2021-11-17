Вирусолог заявил об упущенной возможности избежать пандемии коронавируса

По его мнению, следовало закрыть границы и запретить авиаперелёты в самом начале роста заболеваемости, как только коронавирус вышел за пределы, в частности, Китая.

«Целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. То же самое не сделали страны Евросоюза, в частности Италия и Испания, откуда мы получили инфекцию в Россию», — подчеркнул учёный.

Волчков добавил, что российские власти также своевременно не закрыли границы с Евросоюзом, несмотря на подтверждённый факт развивающейся пандемии.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов заявил, что завершение пандемии коронавируса можно ожидать в любой момент.

