«Внезапные головокружения и падения». Иммунолог рассказал о рисках умереть от постковидного синдрома

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение полугода после перенесенного коронавируса «резко возрастает риск смерти». Глава Минздрава отметил, что симптомы могут сохраняться до девяти месяцев, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в особой группе риска и как бороться с постковидным синдромом.

«В группу риска попадают все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в любой форме, может быть легкая, бессимптомная форма и тяжелая, после реанимации. В разной степени тяжести перенесенный ковид по-разному повышает этот риск заболевания и смерти. В основном встречаются у нас так называемые сердечно-сосудистые события, связанные с тромбозом. Из-за того, что сам коронавирус поражает внутреннюю оболочку сосудов и клетки крови, садится на эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, возникают расстройства свертывающей системы и усиливается риск тромбоза. Вот эти тромбозы могут приводить к появлению инсульта, а это отмирание части головного мозга, могут приводить к появлению инфарктов, могут приводить к появлению тромбозов вен и тромбоэмболии артерий. Легочная артерия – это артерия, которая приносит кровь в легкие, при ее тромбоэмболии возникает внезапное прекращение кровообращения в легких, человек погибает очень быстро», - рассказал Болибок.

По его словам, постковид также приводит к серьезным нарушениям работы головного мозга, что повышает риск возникновения несчастных случаев.