«Внезапные головокружения и падения». Иммунолог рассказал о рисках умереть от постковидного синдрома
Владимир Болибок отметил, что риск смерти увеличивается для людей, переболевших коронавирусом – в течение полугода о себе дают знать симптомы «постковида».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение полугода после перенесенного коронавируса «резко возрастает риск смерти». Глава Минздрава отметил, что симптомы могут сохраняться до девяти месяцев, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, кто находится в особой группе риска и как бороться с постковидным синдромом.
«В группу риска попадают все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в любой форме, может быть легкая, бессимптомная форма и тяжелая, после реанимации. В разной степени тяжести перенесенный ковид по-разному повышает этот риск заболевания и смерти. В основном встречаются у нас так называемые сердечно-сосудистые события, связанные с тромбозом. Из-за того, что сам коронавирус поражает внутреннюю оболочку сосудов и клетки крови, садится на эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, возникают расстройства свертывающей системы и усиливается риск тромбоза. Вот эти тромбозы могут приводить к появлению инсульта, а это отмирание части головного мозга, могут приводить к появлению инфарктов, могут приводить к появлению тромбозов вен и тромбоэмболии артерий. Легочная артерия – это артерия, которая приносит кровь в легкие, при ее тромбоэмболии возникает внезапное прекращение кровообращения в легких, человек погибает очень быстро», - рассказал Болибок.
По его словам, постковид также приводит к серьезным нарушениям работы головного мозга, что повышает риск возникновения несчастных случаев.
«Постковидный синдром приводит к вялотекущему воспалению нервной ткани, развиваются различные расстройства, как со стороны вегетативной нервной системы, так вплоть и до психических нарушений - в зависимости от того, какая зона головного мозга и центральной нервной системы была повреждена. Такие нарушения работы головного мозга приводят к тому, что у человека, например, головокружения внезапные могут возникать. Если это водитель, он может не справиться с управлением, если это пожилой человек, он может просто упасть и получить тяжелую травму, несовместимую с жизнью. Все эти события каскадно нарастают, и в итоге получается, что в течение полугода шансы погибнуть у людей, которые выздоровели от коронавируса, возрастают», - объяснил он.
Иммунолог подчеркнул, что на данный момент не существует единого подхода к лечению последствий коронавируса, но отметил, что в этом может помочь дополнительная вакцинация.
«Постковидный синдром – это такая сборная солянка из различных состояний, связанных с патологией различных органов и систем. Заболевание может проявляться по-разному, поэтому здесь требуется привлечение большого набора специалистов. Один из подходов лечения постковидного синдрома – это вакцинация. Было обнаружено еще в ноябре 2020 году нашими западными коллегами, неоднократно подтверждалось и нашей практикой, я по своим пациентам видел, что вакцинация людей, перенесших ковид, хорошо отменяет постковидный синдром. Постковид – это своеобразное аутоиммунное состояние, когда иммунная система, будучи очень раздраженной от коронавируса, начинает нападать на ткани своего организма, развивается состояние, которое достаточно хорошо знают ревматологи. Подход известен – это противовоспалительное лечение, иммуносупрессивная терапия. Это сейчас на стадии научно-практической разработки, методические рекомендации пока еще не были опубликованы», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что штамм коронавируса «дельта» одинаково опасен для детей и взрослых. По словам специалиста, этот вариант COVID-19 приводит к массивному поражению легких, тромбозам, тяжелому постковидному синдрому не только у взрослых, но и у детей.
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