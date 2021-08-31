Мурашко заявил о риске смерти в течение шести месяцев после перенесённого COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в течение полугода после перенесённого коронавируса «резко возрастает риск смерти».

По его словам, возможны различные осложнения, в том числе, тромбозы, заболевания сердца и сосудов, поражение нервной системы.

Глава Минздрава отметил, что симптомы могут сохраняться до девяти месяцев, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее премьер-министр России подписал документ, согласно которому регионам РФ будет направлено более 5,8 миллиарда рублей на проведение углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом, сообщает РИА ФАН.

