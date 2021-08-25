«Дорогой пациент». В Госдуме оценили затраты на лечение коронавируса
Депутаты Дмитрий Морозов и Алексей Куринный рассказали "Радиоточке НСН", что 200 тысяч рублей на пациента - это оптимальная стоимость.
Средняя стоимость лечения одного больного коронавирусом в России в 2021 году составляет 135,4 тысячи рублей, в прошлом году лечение от COVID-19 обходилось дешевле и составляло около 115 тысяч рублей на человека. Госпитализация неинфекционных пациентов обходится государству в 41,5 тысячи рублей, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, каким образом устанавливается сумма затрат, и признался, что во многом эмпирический подход к лечению будет способствовать изменению средней стоимости в будущем.
«Есть разные формы лечения коронавируса. В зависимости от тяжести заболевания рассчитывается и цена. Она рассчитывается по экономическим стандартам и приближена к тем ценам, которые на сегодняшний день существуют в РФ и на приобретение лекарств, и на оказание помощи, и на амортизацию аппаратуры. Сегодня пока еще нет ни одного лекарственного препарата, эффективность которого доказана для лечения коронавируса. Здесь очень сложно проводить какие-то четкие расчеты. Я не исключаю, что сумма изменится после того, как пройдут мощные когортные исследования и какая-то часть неэффективных дорогих препаратов будет исключена из клинических рекомендаций, что скажется и на цене лечения. Пока, к сожалению, этих данных нет, поэтому во многом подход эмпирический», - рассказал он.
При этом, по его словам, из-за выделяемых дополнительно средств пациент с коронавирусом становится привлекательным для больниц больше, чем любой другой больной.
«Тяжелые случаи лечения обходятся в 200 с лишним тысяч. Особого заработка у больниц не получается, хотя, если честно, многие сегодня стараются таких больных получить, потому что лечение достаточно выгодное по сравнению с классическими панкреатитами, холециститами и тому подобное», - добавил он.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что затраты на лечение коронавируса полностью оправдывают себя, хоть и в несколько раз превышают среднюю стоимость лечения других заболеваний.
«Обычно на лечение людей в среднем уходит 35, 45, 50 тысяч рублей. При коронавирусе, естественно, довольно большая стоимость. Предельной эффективностью затрат в данном случае является выписка. У нас результаты лечения вполне соответствуют мировым и иногда их даже превосходят. Есть такое понятие, как оптимум – соотношение цены и качества. Нам необходимо, чтобы человек выздоровел, сегодня для этого необходимы такие затраты», - объяснил Морозов.
Ранее Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассчитал, что стоимость оказания медпомощи больным COVID-19 во втором полугодии 2021 года может превысить 111 миллиардов рублей.
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