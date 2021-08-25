«Дорогой пациент». В Госдуме оценили затраты на лечение коронавируса

Средняя стоимость лечения одного больного коронавирусом в России в 2021 году составляет 135,4 тысячи рублей, в прошлом году лечение от COVID-19 обходилось дешевле и составляло около 115 тысяч рублей на человека. Госпитализация неинфекционных пациентов обходится государству в 41,5 тысячи рублей, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, каким образом устанавливается сумма затрат, и признался, что во многом эмпирический подход к лечению будет способствовать изменению средней стоимости в будущем.

«Есть разные формы лечения коронавируса. В зависимости от тяжести заболевания рассчитывается и цена. Она рассчитывается по экономическим стандартам и приближена к тем ценам, которые на сегодняшний день существуют в РФ и на приобретение лекарств, и на оказание помощи, и на амортизацию аппаратуры. Сегодня пока еще нет ни одного лекарственного препарата, эффективность которого доказана для лечения коронавируса. Здесь очень сложно проводить какие-то четкие расчеты. Я не исключаю, что сумма изменится после того, как пройдут мощные когортные исследования и какая-то часть неэффективных дорогих препаратов будет исключена из клинических рекомендаций, что скажется и на цене лечения. Пока, к сожалению, этих данных нет, поэтому во многом подход эмпирический», - рассказал он.

При этом, по его словам, из-за выделяемых дополнительно средств пациент с коронавирусом становится привлекательным для больниц больше, чем любой другой больной.