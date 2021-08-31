Инфекционист: Штамм «дельта» одинаково опасен для взрослых и детей

Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что штамм коронавируса «дельта» одинаково опасен для детей и взрослых. Его слова передает РИА Новости. По словам специалиста, этот вариант COVID-19 массивному поражению легких, тромбозам, тяжелому постковидному синдрому. Причем вышеназванные симптомы проявляются как у детей, так и у взрослых.

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По его словам, зараженные штаммом «дельта» должны быть немедленно госпитализированы, даже если болезнь протекает в легкой форме. В противном случае это может привести к глобальным последствиям для организма. Состояние зараженных Поздняков описал как «мультисистемный воспалительный синдром».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:БолезньКоронавирус
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