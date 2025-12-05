Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за самочувствия пассажира
Выполнявший рейс Москва - Дубай самолет авиакомпании FlyDubai вынужденно сел в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
Отмечается, что самолет Boeing 737 совершил посадку в 05:30 (04:30 мск). Пассажиру оказали первую помощь.
«В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира», - подчеркнули в авиагавани.
Ранее самолет, следовавший из Парижа в Вашингтон, вынужденно сел в аэропорту вылета из-за проблем с туалетами, пишет 360.ru.
