УСЛОВИЯ БЕЛЬГИИ И УГОВОРЫ МЕРЦА

Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер еще раз обозначил официальную позицию страны, выступая в парламенте. Его слова об условиях использования российских активов вызвали четырехкратные аплодисменты.

«Мы совершенно не выдвигаем необоснованных требований, каждая страна в нашей ситуации выдвигала бы такие же требования. Мы также конструктивны в отношении основ этого вопроса, указывая альтернативные способы финансирования Украины. Несомненно, наша страна твердо поддерживает Украину и хочет делать все возможное для ее поддержки», - пояснил он.

При этом де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия для Бельгии и всей Европы. Он назвал три условия, при которых Бельгия готова пойти на такой шаг.

Во-первых, он отметил, что Бельгия не будет брать на себя риски этой операции, так как «штрафы за незаконную экспроприацию по двусторонним соглашениям могут многократно превышать стоимость активов». Отвечать за последствия при необходимости должны все страны.

Во-вторых, де Вевер призвал спланировать, что страны будут делать в случае, если потребуется возвращать деньги российскому Центробанку и «доплатить» компенсации. Такие суммы должны быть просчитаны и выделены заранее.

В-третьих, он добавил, что все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами, должны принять участи в такой схеме финансирования «пропорционально и в равных долях».

Ранее Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» до €165 млрд, обеспеченный замороженными российскими активами. В своем выступлении де Вевер да понять, что такой вариант неприемлем для Бельгии, так как все риски в итоге страна берет на себя.

При этом в ближайшее время запланирована встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с де Вевером. Политологи уверены, что она станет попыткой уговорить Бельгию согласовать план. Ради этого Мерц даже отложил запланированную поездку в Осло 5 декабря, сообщило агентство Bloomberg. До этого Мерц также призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине. При этом до конца не очень понятно, как разделение этой ответственности будет выглядеть на практике.

БУДУТ ВОРАМИ

Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.