Вынуждают на военный ответ: Как Европа уговаривает Бельгию украсть активы РФ
Бельгия не хочет брать на себя риски использования заблокированных активов РФ, так как суды признают это кражей средств. Канцлер Германии Мерц планирует уговорить Брюссель согласовать этот скандальный европейский план.
В Европе продолжаются споры из-за использования замороженных российских активов. Бельгия активно сопротивляется давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины.
После завершения конфликта не очень понятно, чем обернется данный прецедент для самой Бельгии, так как законного механизма «изъятия» средств все-таки не существует. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €140 млрд замороженных российских активов.
УСЛОВИЯ БЕЛЬГИИ И УГОВОРЫ МЕРЦА
Накануне премьер-министр Бельгии Барт де Вевер еще раз обозначил официальную позицию страны, выступая в парламенте. Его слова об условиях использования российских активов вызвали четырехкратные аплодисменты.
«Мы совершенно не выдвигаем необоснованных требований, каждая страна в нашей ситуации выдвигала бы такие же требования. Мы также конструктивны в отношении основ этого вопроса, указывая альтернативные способы финансирования Украины. Несомненно, наша страна твердо поддерживает Украину и хочет делать все возможное для ее поддержки», - пояснил он.
При этом де Вевер подчеркнул, что использование заблокированных активов из Euroclear может иметь негативные последствия для Бельгии и всей Европы. Он назвал три условия, при которых Бельгия готова пойти на такой шаг.
Во-первых, он отметил, что Бельгия не будет брать на себя риски этой операции, так как «штрафы за незаконную экспроприацию по двусторонним соглашениям могут многократно превышать стоимость активов». Отвечать за последствия при необходимости должны все страны.
Во-вторых, де Вевер призвал спланировать, что страны будут делать в случае, если потребуется возвращать деньги российскому Центробанку и «доплатить» компенсации. Такие суммы должны быть просчитаны и выделены заранее.
В-третьих, он добавил, что все государства-члены ЕС, владеющие российскими активами, должны принять участи в такой схеме финансирования «пропорционально и в равных долях».
Ранее Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» до €165 млрд, обеспеченный замороженными российскими активами. В своем выступлении де Вевер да понять, что такой вариант неприемлем для Бельгии, так как все риски в итоге страна берет на себя.
При этом в ближайшее время запланирована встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с де Вевером. Политологи уверены, что она станет попыткой уговорить Бельгию согласовать план. Ради этого Мерц даже отложил запланированную поездку в Осло 5 декабря, сообщило агентство Bloomberg. До этого Мерц также призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине. При этом до конца не очень понятно, как разделение этой ответственности будет выглядеть на практике.
БУДУТ ВОРАМИ
Бельгийцы не хотят быть ворами, поэтому сопротивляются давлению президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые хотят конфисковать активы россиян в пользу Украины. Этот спор способен даже расколоть весь Евросоюз, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Бельгийские юристы все досконально проверили, поэтому и выступили против конфискации. Они изучили вопрос не с точки зрения политики, как это делается в Берлине или в Европейском Союзе, а при помощи Комиссариата крупнейших юристов. Они поняли, что передача замороженных денег Украине будет охарактеризована судом как кража. Если они решатся на это, то наказывать будут только Бельгию, причем такое решение может принять любой суд: американский, китайский. Бельгийское правосудие не может пойти на такое, несмотря на давление Макрона, фон дер Ляйен и Мерца. Они хотят забрать деньги, но не нести ответственность. Их еще поддерживают Прибалтика и Польша, которые не играют никакой роли в ЕС. А все остальные относятся к этому в Европе с большой осторожностью или вообще негативно», — указал он.
На фоне этих обсуждений Италия прекратила участие в программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для Украины из-за продолжающихся мирных переговоров, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу МИД страны Антонио Таяни.
Политолог Марк Бернардини заявил НСН, что Италия в целом поддерживает конфискацию активов РФ, но отвечать в случае проблем не сможет, так как денег и так нет.
«Италия в целом поддерживает конфискацию активов РФ. Если потом окажется, что нельзя было этого делать и деньги придется возвращать, пусть Бельгия и отдувается. Такой вариант Бельгию не устраивает, потому что потом никто не захочет деньги отдавать, все придут к Бельгии. Итальянцы в этом случае будут стоять в стороне», - пояснил он.
В администрации президента США Дональда Трампа ряд чиновников выступает против инициативы по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на европейского представителя.
Европейский чиновник объяснил позицию Вашингтона тем, что часть американских представителей рассчитывает на будущие экономические проекты с Москвой и считает нынешнюю инициативу несовместимой с этими планами.
При этом МИД Бельгии заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах Брюсселя с администрацией Трампа относительно вопроса выдачи Киеву кредита под замороженные российские резервы.
Подливая масла в огонь, британское правительство заявило, что готово передать киевскому режиму российские замороженные активы в размере восьми миллиардов фунтов ($10,6 млрд). Вместе с тем, в Лондоне честно признают, что окончательного способа конфискации активов нет - его еще не придумали, сообщает The Times.
ПОЗИЦИЯ МОСКВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими... последствиями», - написал он в Telegram-канале.
По словам Медведева, в этом случае возврат средств пройдет не через суд, а «путем настоящих репараций» в натуральной форме от поверженных противников России.
Попыткой экспроприации замороженных активов РФ Евросоюз выстреливает себе в живот, так как это приведет к безвозвратной утрате доверия к институту ЕС в мире и другим серьезным экономическим и политическим последствиям. Об этом НСН рассказал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«Я сомневаюсь, что Евросоюз сможет полностью отгородиться от возможных решений судебной системы. И я не исключаю, что Фон дер Ляйен в ее антироссийском запале упрощает ситуацию. В любом случае это будут действия, которые оправдывают жесткие, адекватные шаги с нашей стороны. Поэтому бельгийцы и сопротивляются, потому что понимают, чем это грозит и в финансовом, и в правовом плане. Я так понимаю, что там внутри есть немало противников такого решения», - сказал он.
В свою очередь юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин назвал это «актом войны» со стороны ЕС и отметил, что Россию вынуждают на военный ответ.
«Согласно международному праву, экспроприация суверенных денежных активов государства – это акт войны. И именно поэтому они до сих пор не решались на это, используя термины «заморозка». Так что дальше речь идет уже не о судебных разбирательствах», - предупредил он.
Европейцы желают просто украсть замороженные российские активы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт об активах более чем на 200 млрд долларов, заморозка которых является незаконной.
