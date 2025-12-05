Минкульт ожидает роста кинопроката за счет картин с господдержкой

Минкультуры ожидает роста отечественного кинопроката в ближайшее время за счет фильмов, созданных с государственной поддержкой. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова в беседе с ТАСС.

Как отметила министр, Минкультуры выдает прокатные удостоверения, зарубежные ленты по-прежнему подаются и получают разрешения в установленном порядке.

«В ближайшие годы мы ожидаем рост рынка кинопроката, а также увеличение в прокате числа зрительских картин, созданных при государственной поддержке», - подчеркнула Любимова.

Также министр рассказала, что в РФ приняли решение о возможности финансирования продолжений наиболее полюбившихся зрителям фильмов за счет безвозвратных средств. При этом ленты должны выходить в прокат 1 июня-15 августа. Мера поспособствует формированию равномерного релизного графика начиная с 2026 года.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с Ольгой Любимовой развитие российского кино, указав на просьбы кинематографистов о квотировании зарубежных картин, напоминает 360.ru.

