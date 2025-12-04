«Хотят агрессивно поиграть»: Почему заблокировали FaceTime и что будет дальше
Ограничения в отношении FaceTime связаны с борьбой с мошенниками и террористами, однако одновременно с этим функционал российского мессенджера MAX вряд ли будет расширен, сказал НСН Герман Клименко.
Ограничения мессенджера FaceTime ведутся в рамках комплексной борьбы с мошенниками и террористами, которая сейчас проходит в сжатые сроки. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила введение ограничительных мер в отношении сервиса FaceTime. При этом в пресс-службе компании «Мегафон» отметили, что звонили через сервис всего 3% пользователей. Клименко пояснил, что меры были введены в рамках комплексной борьбы с мошенниками.
«Думаю, что это происходит в рамках отключения от голосовой связи WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram. Думаю, что туда же попал и FaceTime. Идет комплексная работа в рамках борьбы с мошенниками и террористами. Мы пытаемся за несколько месяцев сделать то, чем должны были заниматься на протяжении десяти лет, из-за чего создается впечатление суетливости. Думаю, что судьба в отношении голоса и видео у всех, кто вещает на Россию, будет одинаковой: они будут либо лицензироваться, либо блокироваться», — сказал Клименко.
Собеседник НСН усомнился в том, что одновременно будет расширен функционал мессенджера MAX, поскольку в России много других аналогичных перспективных разработок.
«Не факт, что выиграет MAX. У нас и мессенджер “Молния” будет рваться вперед. Не надо недооценивать наших разработчиков. Как только ниша будет освобождена, ее обязательно кто-то займет, не факт, что MAX. Видно, что он достаточно неповоротлив и что на нем очень много функциональных обременений. Попытки работать с государством всегда натыкаются на очень серьезные и длинные процедуры согласования, поэтому возможно, что у MAX не будет особых преимуществ. Жизнь показывает, что у нас достаточно игроков, которые хотят агрессивно поиграть на этом рынке», — подытожил он.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что российский мессенджер «Молния» не планирует заменять Telegram, а будет ориентирован на деловую и трансграничную коммуникацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
