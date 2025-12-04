Ограничения мессенджера FaceTime ведутся в рамках комплексной борьбы с мошенниками и террористами, которая сейчас проходит в сжатые сроки. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила введение ограничительных мер в отношении сервиса FaceTime. При этом в пресс-службе компании «Мегафон» отметили, что звонили через сервис всего 3% пользователей. Клименко пояснил, что меры были введены в рамках комплексной борьбы с мошенниками.

«Думаю, что это происходит в рамках отключения от голосовой связи WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram. Думаю, что туда же попал и FaceTime. Идет комплексная работа в рамках борьбы с мошенниками и террористами. Мы пытаемся за несколько месяцев сделать то, чем должны были заниматься на протяжении десяти лет, из-за чего создается впечатление суетливости. Думаю, что судьба в отношении голоса и видео у всех, кто вещает на Россию, будет одинаковой: они будут либо лицензироваться, либо блокироваться», — сказал Клименко.