В Госдуме предложили повысить минимальную страховую пенсию по старости

Депутаты Госдумы предложили увеличить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя председателя Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

С инициативой выступили руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей», - отмечается в обращении.

Как пояснил Миронов в беседе с РИА Новости, сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет примерно 13,3 тысячи рублей. Это ниже уровня прожиточного минимума пенсионера - около 15,2 тысячи на федеральном уровне. По мнению парламентария, повышение выплаты позволит обеспечить достойный уровень жизни старшего поколения, поддержать их здоровье и активность.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о выплате 13-й пенсии в размере не менее 1,5 прожиточного минимума за 2025 год, пишет 360.ru.

