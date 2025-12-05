Умер звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава

Американский актер Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что артист ушел из жизни из-за осложнений после инсульта. Тагава скончался в окружении семьи.

Кэри-Хироюки Тагава родился в Японии, позднее вместе с семьей переехал в США. За свою карьеру он сыграл в нескольких десятках картин. Актер был наиболее известен по роли Шанг Цзуна из вселенной «Мортал Комбат». Кроме того, Тагава снялся в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши», «Человек в высоком замке».

По данным из открытых источников, в 2015 году в Москве актер принял православное крещение и получил имя Пантелеимон. Через год Тагава стал гражданином России.

