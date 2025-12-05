Умер звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава
Американский актер Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что артист ушел из жизни из-за осложнений после инсульта. Тагава скончался в окружении семьи.
Кэри-Хироюки Тагава родился в Японии, позднее вместе с семьей переехал в США. За свою карьеру он сыграл в нескольких десятках картин. Актер был наиболее известен по роли Шанг Цзуна из вселенной «Мортал Комбат». Кроме того, Тагава снялся в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши», «Человек в высоком замке».
По данным из открытых источников, в 2015 году в Москве актер принял православное крещение и получил имя Пантелеимон. Через год Тагава стал гражданином России.
Ранее в возрасте 53 лет умер российский актер Вадим Смирнов, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер звезда «Мортал Комбат» Кэри-Хироюки Тагава
- Над Россией нейтрализовали 41 украинский БПЛА
- Бывший глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
- В Темрюке после атаки БПЛА загорелась портовая инфраструктура
- СМИ: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрд
- Мизулина обеспокоилась блокировкой Roblox
- СМИ: Ермак сохранил минимум десять должностей после отставки
- В Госдуме заявили, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. рублей
- Вэнс заявил о «хороших новостях» относительно украинского урегулирования
- В РФ из-за нехватки денег свернули разработку суверенных процессоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru