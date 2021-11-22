В «Партии пенсионеров» назвали «фантастикой» разговоры о возможной отмене пенсий

При этом он привел пример зарубежных стран, где пенсии не отменяют, а повышают.

«Мы сегодня видим, что все государства, в которых есть социальная ответственность и хорошо развито гражданское общество, не идут на отмену пенсий, а наоборот совершенствуют эту систему. Они стараются сделать пенсии достойными для жизни в соответствующем регионе», - отметил политик.