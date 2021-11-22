В «Партии пенсионеров» назвали «фантастикой» разговоры о возможной отмене пенсий
Андрей Широков сказал НСН, что авторы «сказок» об отмене пенсий просто пытаются привлечь к себе внимание.
Заместитель председателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что в России когда-нибудь отменят пенсии.
«Да, есть такая фантастика, и это даже не молодое поколение, а «обеспеченное старшее», которое открыто говорит: «Да что вы там, скоро пенсии в России вообще отменят». Сказку о том, что пенсии отменят, нужно отнести к фантазиям тех людей, которые, видимо, хотят привлечь к себе внимание. Думаю, государство не откажется от системы пенсионного накопления, потому что это средства, постоянно находящиеся в обороте», - сказал Широков.
При этом он привел пример зарубежных стран, где пенсии не отменяют, а повышают.
«Мы сегодня видим, что все государства, в которых есть социальная ответственность и хорошо развито гражданское общество, не идут на отмену пенсий, а наоборот совершенствуют эту систему. Они стараются сделать пенсии достойными для жизни в соответствующем регионе», - отметил политик.
Ранее Пенсионный Фонд России (ПФР) на своем официальном сайте перечислил причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам.
В конце сентября первый зампред ЦБ Сергею Швецов заявил, что помогать пенсионерам уже «немножко поздно» и предложил им полагаться не только на государство, но и на собственные накопления. За своего подчиненного извинилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвавшая его слова «крайне неудачной формулировкой».
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