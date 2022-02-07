СМИ: в Госдуме хотят разрешить любую самооборону при незаконном проникновении в жилище

Документ об этом направлен на отзыв в кабмин и Верховный суд РФ. Как следует из пояснительной записке, право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека проникать в него против воли проживающих в нем лиц никто не вправе.

Как отмечается в документе, проникновение в жилище может привести к убийству, причинению тяжкого вреда здоровью, изнасилованию или похищению человека.

Ранее министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, регулирующий требования к оружию для самообороны. Если документ будет принят, то для защиты нельзя будет использовать оружие ограниченного поражения (травматическое), которое было переделано из огнестрельного. Кроме того, средствам самообороны нельзя будет придавать форму боевого оружия, причем это коснется электрошокеров, газовых пистолетов, баллончиков, которые должны будут иметь яркий цвет.

