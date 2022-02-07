В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
Неизвестные попытались взорвать банкомат в отделении одного из банков в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
По предварительным данным, двое злоумышленников ночью проникли в здание и пытались вскрыть банкомат. Как сообщают СМИ, воры закачали в аппарат газ и подожгли, в результате произошел взрыв. На опубликованных в Сети снимках видно выбитые окна в отделении; кроме того, взрыв обрушил подвесной потолок и повалил несколько банкоматов, пишет РИА ФАН.
«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и установление злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния», — рассказали в МВД.
Правоохранители сообщили, что в результате инцидента погиб один человек. Предположительно, второй преступник скрылся.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- В столичном Депздраве опровергли некорректный расчет и снижение зарплат врачей
- Вирусолог Чумаков предрек появление новых штаммов заразнее «омикрона»
- В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
- СМИ: Доходность НПФ и УК оказалась ниже инфляции
- Рейс Москва-Горно-Алтайск совершил экстренную посадку в Омске
- Метеоролог поделился прогнозом на лето-2022
- Политолог предрек досрочные отставки восьми российских губернаторов
- В МИД РФ объяснили, почему на Западе выдумали «российскую угрозу»
- Эксперты назвали шесть кожных симптомов «омикрона»
- В Турции призвали признать Крым российским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru