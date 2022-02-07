В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат

Неизвестные попытались взорвать банкомат в отделении одного из банков в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

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По предварительным данным, двое злоумышленников ночью проникли в здание и пытались вскрыть банкомат. Как сообщают СМИ, воры закачали в аппарат газ и подожгли, в результате произошел взрыв. На опубликованных в Сети снимках видно выбитые окна в отделении; кроме того, взрыв обрушил подвесной потолок и повалил несколько банкоматов, пишет РИА ФАН.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и установление злоумышленников, причастных к совершению противоправного деяния», — рассказали в МВД.

Правоохранители сообщили, что в результате инцидента погиб один человек. Предположительно, второй преступник скрылся.

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ФОТО: Flickr//Gushchin24
ТЕГИ:ОграблениеВзрывБанкоматыМосковская Область
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