«Бардак и коррупция»: Полицейские поддержали идею Бастрыкина вернуть оборот оружия МВД
Председатель столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что выдавать оружие и контролировать его оборот должно одно и то же ведомство.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил коррупцию в разделении между МВД и Росгвардией выдачи оружия и контроля за ним.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за множества происшествий в учебных заведениях со стрельбой счел необходимым восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД. Пашкин отметил, что уже давно предлагал сосредоточить контроль за оружием в руках Росгвардии или МВД.
«Потому что одни выдают, другие смотрят. Получается, у семи нянек дитя без глаза. Правда, у Росгвардии нет прав проверять, хотя в отношении оружия эти права можно было бы закрепить за ними в законе. У них находится материальная база. При этом база по пулям и отстрелянным патронам находится в МВД. Такой бардак должен находиться в одних руках, чтобы был более-менее какой-то порядок. МВД будет и контролировать, и выдавать, и при совершении преступления проверять, откуда оружие. Все будет нормально, как и раньше было. МВД всю жизнь справлялось с этим», - отметил он.
При этом Пашкин объяснил, почему оборот оружия и контроль за ним разделили между Росгвардией и МВД.
«Этот лакомый кусочек, который связан с лицензированием, кому-то потребовался. Это же большие деньги, причем не только официальные, но и коррупционные. А в МВД более-менее борются с коррупцией. За ними еще и ФСБ присматривает хорошо. Эта служба тоже смотри за оборотом оружия. От этих ребят никуда не денешься», - заключил правоохранитель.
Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росгвардия не имеет достаточных ресурсов, чтобы заниматься контролем за оборотом оружия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- «Не рассматривается». В Кремле рассказали о QR-кодах для подростков
- Песков назвал неудачными переговоры России и США по безопасности
- В Кремле оценили возможные санкции против Путина
- Самым распространенным мужским именем в Брюсселе стало имя Мохамед
- СМИ: все школы Самары эвакуировали из-за сообщения о минировании
- Кудрин назвал образование приоритетным направлением для развития России
- «Краснодар» возглавил экс-наставник клуба АПЛ
- В Калужской области отложили введение QR-кодов
- Максимум с ноября: в Москве зафиксировали 5 490 случаев COVID-19 за сутки
- Продажи новых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru