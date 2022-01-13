«Бардак и коррупция»: Полицейские поддержали идею Бастрыкина вернуть оборот оружия МВД

Председатель столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что выдавать оружие и контролировать его оборот должно одно и то же ведомство.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обвинил коррупцию в разделении между МВД и Росгвардией выдачи оружия и контроля за ним.

«Этнические анклавы» или «активное население»? Бастрыкин вспомнил про мигрантов

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за множества происшествий в учебных заведениях со стрельбой счел необходимым восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД. Пашкин отметил, что уже давно предлагал сосредоточить контроль за оружием в руках Росгвардии или МВД.

«Потому что одни выдают, другие смотрят. Получается, у семи нянек дитя без глаза. Правда, у Росгвардии нет прав проверять, хотя в отношении оружия эти права можно было бы закрепить за ними в законе. У них находится материальная база. При этом база по пулям и отстрелянным патронам находится в МВД. Такой бардак должен находиться в одних руках, чтобы был более-менее какой-то порядок. МВД будет и контролировать, и выдавать, и при совершении преступления проверять, откуда оружие. Все будет нормально, как и раньше было. МВД всю жизнь справлялось с этим», - отметил он.

При этом Пашкин объяснил, почему оборот оружия и контроль за ним разделили между Росгвардией и МВД.

«Бизнес» в погонах: у обладателя «золотого унитаза» из ГИБДД нашли новые «активы»
«Этот лакомый кусочек, который связан с лицензированием, кому-то потребовался. Это же большие деньги, причем не только официальные, но и коррупционные. А в МВД более-менее борются с коррупцией. За ними еще и ФСБ присматривает хорошо. Эта служба тоже смотри за оборотом оружия. От этих ребят никуда не денешься», - заключил правоохранитель.

Ранее глава профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Росгвардия не имеет достаточных ресурсов, чтобы заниматься контролем за оборотом оружия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияОружиеПолицияАлександр БастрыкинМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры