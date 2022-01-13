«Бардак и коррупция»: Полицейские поддержали идею Бастрыкина вернуть оборот оружия МВД

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за множества происшествий в учебных заведениях со стрельбой счел необходимым восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД. Пашкин отметил, что уже давно предлагал сосредоточить контроль за оружием в руках Росгвардии или МВД.

«Потому что одни выдают, другие смотрят. Получается, у семи нянек дитя без глаза. Правда, у Росгвардии нет прав проверять, хотя в отношении оружия эти права можно было бы закрепить за ними в законе. У них находится материальная база. При этом база по пулям и отстрелянным патронам находится в МВД. Такой бардак должен находиться в одних руках, чтобы был более-менее какой-то порядок. МВД будет и контролировать, и выдавать, и при совершении преступления проверять, откуда оружие. Все будет нормально, как и раньше было. МВД всю жизнь справлялось с этим», - отметил он.

При этом Пашкин объяснил, почему оборот оружия и контроль за ним разделили между Росгвардией и МВД.