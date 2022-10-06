«Хвост пандемии»: Врач заявил о легком течении COVID у россиян

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, интенсивно снижается в России вторую неделю подряд. Владислав Жемчугов считает, что пандемия идет к своему завершению.

«Все идет хорошо, пандемия заканчивается. Течение болезни легкое, сейчас никаких новых симптомов нет, они зависят от конкретного человека: чем он болел до коронавируса, какое у него состояние и так далее. Сейчас важнее грипп. Нужно сконцентрироваться на вакцинации. Но если кто-то переболел коронавирусом, или в течение года вакцинировался, то ему не стоит сейчас ревакцинироваться, ему стоит дождаться назальной вакцины. А врачам, которые сидят на приеме и видят простуженных людей, нужно сразу делать тест на коронавирус и на грипп. В зависимости от этого будет тактика», - сказал Жемчугов.

По его словам, на сегодняшний день большое количество россиян не обращаются к врачам из-за легкого течения болезни и не сдают ПЦР-тест при наличии симптомов. Такие данные, указал врач, нужно иметь ввиду.