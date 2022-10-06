«Хвост пандемии»: Врач заявил о легком течении COVID у россиян
Пандемия подходит к концу, однако необходимо вакцинироваться и при симптомах болезни сдавать ПЦР-тест, отметил в эфире НСН Владислав Жемчугов.
Коронавирус у большинства россиян протекает в легкой форме, на сегодняшний день гораздо опаснее заболевание гриппом, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с НСН.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, интенсивно снижается в России вторую неделю подряд. Владислав Жемчугов считает, что пандемия идет к своему завершению.
«Все идет хорошо, пандемия заканчивается. Течение болезни легкое, сейчас никаких новых симптомов нет, они зависят от конкретного человека: чем он болел до коронавируса, какое у него состояние и так далее. Сейчас важнее грипп. Нужно сконцентрироваться на вакцинации. Но если кто-то переболел коронавирусом, или в течение года вакцинировался, то ему не стоит сейчас ревакцинироваться, ему стоит дождаться назальной вакцины. А врачам, которые сидят на приеме и видят простуженных людей, нужно сразу делать тест на коронавирус и на грипп. В зависимости от этого будет тактика», - сказал Жемчугов.
По его словам, на сегодняшний день большое количество россиян не обращаются к врачам из-за легкого течения болезни и не сдают ПЦР-тест при наличии симптомов. Такие данные, указал врач, нужно иметь ввиду.
«Это хвост пандемии. Вирус ищет в природе нового хозяина. Думаю, мы увидим, к какому виду животных он перейдет от людей по эстафете. Однако сейчас много людей, которые не обращаются к врачам из-за легкого течения болезни. Тем, кто не обращается, не делают тесты. Их примерно в шесть, а то и в десять раз больше, чем тех, кто обратились. Поэтому эту цифру тоже нужно иметь в виду», - резюмировал Жемчугов.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с сезоном, но не ожидает увеличения смертности.
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