Минпромторг: В России достаточно вакцины от COVID-19
В Минпромторге дали «прекрасную» оценку запасам вакцин от COVID-19. В рамках форума «Биотехмед» первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заверил, что ситуация с наличием лекарственных препаратов в стране и запасами вакцины находится на достаточном уровне, а по некоторым позициях превышает необходимый запас.
«С лекарствами и вакцинами все прекрасно. По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления», - заверил Осьмаков, отвечая на вопрос о том, насколько обширный в России запас лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России было выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 91 человек. Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России пока не стабилизировалась - ещё будет всплеск в статистике, однако реальных цифр мы всё равно не узнаем: нынешние данные, вероятно, занижены, заявил медик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru