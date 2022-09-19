Минпромторг: В России достаточно вакцины от COVID-19

В Минпромторге дали «прекрасную» оценку запасам вакцин от COVID-19. В рамках форума «Биотехмед» первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заверил, что ситуация с наличием лекарственных препаратов в стране и запасами вакцины находится на достаточном уровне, а по некоторым позициях превышает необходимый запас.

«С лекарствами и вакцинами все прекрасно. По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления», - заверил Осьмаков, отвечая на вопрос о том, насколько обширный в России запас лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции.