В России госпитализировали 1 383 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 1 383 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 2 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,7% ... Выздоровело за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября 2022 года», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций снизилось в 75 регионах страны.
Накануне в стране госпитализировали 2 644 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 30 085 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 049 027 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 96 человек. Всего умерли от заболевания 387 468 человек.
Всего за сутки выздоровело 46 992 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 20 140 608 человек.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России пока не стабилизировалась, а официальные данные сильно занижены.
«Мы не знаем объемов ПЦР-тестирования, потому что с февраля по май они упали в 8,5 раз. Посмотрим за госпитализациями. Данные по России отрывочные, и будем ли мы их полноценно получать, большой вопрос. Их агрегирует Минздрав и передает в федеральный оперштаб, но по конкретным городам, поселкам у нас информации нет и не было. Данные по новым случаям и смертям от коронавируса многократно занижены – колоссальная разница с реальными летальными исходами», - уверен специалист.
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2,1 undefined+2,1 undefined / сут.
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387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
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