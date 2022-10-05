ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 увеличится

Всемирная организация здравоохранения ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с началом холодного сезона в Северном полушарии. Об этом на своей пресс-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передают РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, смертность расти не будет, так как сейчас существуют вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни.