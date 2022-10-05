ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 увеличится

Всемирная организация здравоохранения ожидает увеличения числа случаев заражения COVID-19 в связи с началом холодного сезона в Северном полушарии. Об этом на своей пресс-конференции сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передают РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, смертность расти не будет, так как сейчас существуют вакцины и терапевтические средства, которые могут спасти жизни.

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Гебрейесус отметил, что «омикрон» остаётся доминирующим штаммом коронавируса в мире. ВОЗ в настоящее время отслеживает более 300 его подштаммов, добавил он.

«Мы продолжаем призывать все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию наиболее подверженных риску групп», - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала более 6,5 млн подтвержденных случаев смерти от коронавируса в мире, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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