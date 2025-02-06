«Нужны миллиарды километров»: В чем подвох статистики аварийности беспилотных автомобилей

«Если посмотреть на статистику аварийности в России, исходя из среднего пробега автомобиля в 17 тысяч километров в год, мы получим одно ДТП на 375 тысяч километров пробега. Если мы поделим 8 миллионов километров на 26 аварий, то мы получим 310 тысяч километров на одно ДТП. То есть аварии с беспилотниками происходят чаще, чем с водителями. Тут, конечно, есть куда развиваться. На 21% аварийность у роботов больше, это много», - отметил он.

При этом, по его словам, только расширение географии и увеличение пробега позволит автоматизированным системам вписаться в поток города.

«Расширение географии тестирования сегодня необходимо, так как беспилотные автомобили – это все-таки будущее транспорта, поэтому тестирование машин происходит в США, В Китае, мы не должны это отрицать. Чтобы технология хотя бы сравнялась со средними человеческими показателями, нужно набирать опыт. Восемь миллионов километров – это мало. Если посмотрим на американский опыт, там машина проезжает миллиарды километров, на три порядка отстаем. Поэтому, конечно, нужно увеличивать и число таких машин, и запускать их в реальный поток, чтобы нарабатывать опыт», - подчеркнул Шкуматов.

Также он рассказал, что сегодня обычные водители такси попадают в аварии реже, но в отрасли существуют другие проблемы.

«Что касается обычных водителей такси, у нас ввели экзамен, заставили платить налоги, отрасль стала обеляться. Приняты законы, которые вытесняют из профессии людей, которые не подходят. Становится лучше, аварий становится меньше, это показывает статистика. Но возникает другой вопрос, так как уже жалуются сами таксисты, у них высокие издержки и небольшая прибыль. Поэтому вопрос качества вождения ушел на второй план. Поведение нейросети менее предсказуемо, чем человека. Решение робота может быть необычным для человека, в этом дело. Решения серьезно отличаются от решений, которые принимает человеческий мозг за рулем. Поэтому и необходимо нарабатывать опыт», - заключил собеседник НСН.

В России уже давно существует автопилотируемое такси, поэтому основатель Tesla и Space X Илон Маск просто подсмотрел идею у РФ, заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Радиоточка НСН».

