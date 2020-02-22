Хуже животных. В Омске вынесен приговор паре, истязавшей ребёнка

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН не согласилась с таким незначительным, по её мнению, наказанием в данном случае.

«Четыре с половиной года - очень маленький срок для этого отчима - истязателя, также несоразмерно преступлению наказание и для матери. Налицо крах морального человеческого облика. Хорошо, что у мальчика хотя бы хватило сил и смелости сбежать и рассказать об этом. Хочется, чтобы ребёнка забрали какие-то ближайшие родственники, конечно, при одобрении органов опеки.