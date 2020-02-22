Хуже животных. В Омске вынесен приговор паре, истязавшей ребёнка
Председатель Национального родительского комитета Волынец в эфире НСН оценила наказание для отчима и матери, ставившим сына на гречку.
Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и ее сожитель в наказание ставили на коленях на гречку. Они приговорены к 1,5 и 4,5 годам лишения свободы соответственно в колонии общего режима, передает ТАСС. Кроме того, в полном объёме удовлетворён иск о взыскании компенсации с сожителя женщины морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 400 250 рублей. Суд установил, что мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку – иногда на несколько часов. При этом отчим фиксировал наказание на видео.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН не согласилась с таким незначительным, по её мнению, наказанием в данном случае.
«Четыре с половиной года - очень маленький срок для этого отчима - истязателя, также несоразмерно преступлению наказание и для матери. Налицо крах морального человеческого облика. Хорошо, что у мальчика хотя бы хватило сил и смелости сбежать и рассказать об этом. Хочется, чтобы ребёнка забрали какие-то ближайшие родственники, конечно, при одобрении органов опеки.
Детдом лучше, чем такие нелюди
Иногда даже приёмная семья может заботиться о ребёнке гораздо лучше, чем родные. Чем с такими родителями, лучше жить у посторонних людей, которые испытывают тёплые чувства к ребёнку. Даже, на худой конец, детдом лучше, чем такие нелюди», - отметила собеседница НСН.
По словам Ирины Волынец, помимо законодательных норм, общество должно нести солидарную ответственность за воспитание детей, а у родителей - включаться здравый смысл, что нужно любить их и не издеваться так, что тебя потом за это посадят в тюрьму:
«Должно быть элементарное чувство сострадания – хотя бы, к своему ребёнку – которое не должно позволять взрослым так обращаться с детьми. Известно, что на уроках физкультуры в школе все видели опухшие ноги мальчика, колени с синяками. Однако почему-то никто не забил тревогу. Хотя, это моральная ответственность всех, кто окружает ребёнка – соседей, например. Мы не можем к каждой семье прикрепить какого-то контролёра, который будет следить, насколько родители добросовестно, гуманно воспитывают своего ребёнка.
Люди оказываются хуже животных
Проблема в том, что у нас вообще смещены понятия, ориентиры: что такое добро и зло, что такое хорошо, что такое плохо. В данном случае мать, не достойная носить это имя, росла в детском доме. Поэтому её тоже можно назвать жертвой системы. Она несчастный человек, сирота, которой не привили элементарные базовые основы человечности. По сути, люди оказываются хуже животных, которые не издеваются над своими детёнышами».
После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину. Сам мальчик виновником своих страданий считает не мать, а её сожителя.
Ребёнка поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания, однако в январе руководство интерната отпустило его жить с матерью. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказала недоумение в связи с этим. Прокуратура просила суд отправить мужчину в колонию на 5,5 лет колонии, а женщину – на 4 года.
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