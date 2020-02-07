«За права женщин» оценили закон об обеспечении детей жилье при разводе родителей
Подписан закон, обязывающий живущего отдельно от ребёнка родителя после развода оплачивать расходы на его обеспечение жильём.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родитель, после развода проживающий отдельно от своего ребёнка, должен будет оплачивать расходы по его обеспечению жильём. Если гражданин проигнорирует эту обязанность, его ждёт суд. Ранее участие суда предполагалось только в том случае, если родитель не платит алименты на лечение и реабилитацию своего сына или дочери.
Добавить обязанностей разведённым родителям Минюст предложил ещё летом 2019 года. Речь шла о случаях, когда проживающий отдельно ребёнок признаётся нуждающимся в новой жилплощади, а алиментщик – трудоспособным.
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН поддержала эту инициативу.
«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка, поскольку ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя», - отметила она тогда.
При этом, по оценке Айвар, российским приставам пока удаётся взыскать лишь десятую часть задолженности по алиментам. Она предложила дополнительно дисциплинировать алиментщиков ограничением на юридически значимые действия – например, при продаже квартиры или машины. Если должник по алиментам решит провернуть такую сделку, он должен заплатить алименты с неё, уверена правозащитница.
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