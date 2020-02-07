«За права женщин» оценили закон об обеспечении детей жилье при разводе родителей

Добавить обязанностей разведённым родителям Минюст предложил ещё летом 2019 года. Речь шла о случаях, когда проживающий отдельно ребёнок признаётся нуждающимся в новой жилплощади, а алиментщик – трудоспособным.

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН поддержала эту инициативу.

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка, поскольку ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя», - отметила она тогда.

При этом, по оценке Айвар, российским приставам пока удаётся взыскать лишь десятую часть задолженности по алиментам. Она предложила дополнительно дисциплинировать алиментщиков ограничением на юридически значимые действия – например, при продаже квартиры или машины. Если должник по алиментам решит провернуть такую сделку, он должен заплатить алименты с неё, уверена правозащитница.

