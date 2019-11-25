Правозащитница: Государство продолжает «насиловать» сестёр Хачатурян

«В деле сестёр Хачатурян, если бы Михаилу Хачатуряну заранее выдали бы охранный ордер, то не стоял бы вопрос — “А почему они [сёстры] сами не ушли?”. Потому что не им бы пришлось уходить, а ему. И им бы не пришлось от него самообороняться. Если бы был выдан такой ордер, не было бы всего, что эти девушки пережили. А это ад, и я не понимаю, почему наше государство до сих пор их продолжает “насиловать”. У них у всех есть травма. Но надо признать, наше государство не идеально правоприменяет даже идеальные законы», — заметила правозащитница.

«Следствие установило особо отягчающие признаки в тех истязаниях, которые отец к ним употреблял», — добавил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Ранее в эфире НСН адвокат одной из жертв домашнего насилия рассказала, как ордер, выданный преследователю, может спасти жизнь человека.

