Правозащитница: Государство продолжает «насиловать» сестёр Хачатурян
Правозащитница заявила НСН, что охранный ордер мог бы предотвратить убийство сёстрами Хачатурян отца-тирана.
Охранный ордер — мера защиты от домашнего насилия, продвигаемая авторами соответствующего законопроекта, могла бы спасти сестёр Хачатурян. Об этом заявила в эфире НСН соавтор законопроекта о профилактике бытового насилия, правозащитница Алёна Попова. Она напомнила, что и сейчас государство продолжает издеваться над девушками, обвиняя их в умышленном убийстве группой лиц, в то время как налицо признаки самообороны.
«В деле сестёр Хачатурян, если бы Михаилу Хачатуряну заранее выдали бы охранный ордер, то не стоял бы вопрос — “А почему они [сёстры] сами не ушли?”. Потому что не им бы пришлось уходить, а ему. И им бы не пришлось от него самообороняться. Если бы был выдан такой ордер, не было бы всего, что эти девушки пережили. А это ад, и я не понимаю, почему наше государство до сих пор их продолжает “насиловать”. У них у всех есть травма. Но надо признать, наше государство не идеально правоприменяет даже идеальные законы», — заметила правозащитница.
«Следствие установило особо отягчающие признаки в тех истязаниях, которые отец к ним употреблял», — добавил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.
Ранее в эфире НСН адвокат одной из жертв домашнего насилия рассказала, как ордер, выданный преследователю, может спасти жизнь человека.
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