Волынец предложила дать условный срок учителю, не пустившему в туалет ученика

«Увольнение – это адекватная мера. Несмотря на то, что наша организация занимается защитой не только родителей, но и учителей, мы поддержали акцию "Учителя тоже люди", здесь, конечно, явно перебор. Жестокое обращение с детьми, унижение человеческого достоинства, представляете, какое было бы еще большее унижение, если бы ребенок не смог бы сдерживать естественные потребности в классе. Это естественные физиологические процессы. Этому ребенку нужна психологическая помощь. Важно, чтобы ученики и учителя не упрекали бы его впоследствии, чтобы ситуация не повернулась против него. Дети очень часто, к сожалению, подхватывают негативные моменты. Я бы даже дала этому педагогу условный срок. Увольнения недостаточно. Дело не в моей кровожадности, а в том, что унижение человеческого достоинства должно быть наказано», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о том, что ученик одной из столичных школ избил свою учительницу прямо во время урока. Инцидент произошел в школе на юго-западе столицы. Ученик восьмого класса набросился на педагога после того, как та вырвала у него наушники и повредила провод. Разъяренный подросток ударил учительницу по физике по лицу. В результате женщина была госпитализирована. Также отмечается, что юный дебошир разбил в кабинете несколько окон.

