Волынец предложила дать условный срок учителю, не пустившему в туалет ученика
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала унижением человеческого достоинства действия пермского педагога, который своеобразно наказал мешавшего ему вести урок школьника.
В школе №135 в Перми ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. С жалобой к омбудсмену обратилась мать ребенка, которая рассказала, что инцидент произошел в декабре 2019 года. По ее словам, учитель наказал нескольких школьников за разговоры, заставив их стоять в течение двух уроков. Мать ребенка попросила омбудсмена разобраться в ситуации. В результате проверки в школе выявили нарушения педагогической этики. Учителя труда уволили.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала недостаточной мерой увольнение учителя. По ее словам, ребенку была нанесена тяжелейшая психологическая травма, за которую необходимо строго отвечать.
«Увольнение – это адекватная мера. Несмотря на то, что наша организация занимается защитой не только родителей, но и учителей, мы поддержали акцию "Учителя тоже люди", здесь, конечно, явно перебор. Жестокое обращение с детьми, унижение человеческого достоинства, представляете, какое было бы еще большее унижение, если бы ребенок не смог бы сдерживать естественные потребности в классе. Это естественные физиологические процессы. Этому ребенку нужна психологическая помощь. Важно, чтобы ученики и учителя не упрекали бы его впоследствии, чтобы ситуация не повернулась против него. Дети очень часто, к сожалению, подхватывают негативные моменты. Я бы даже дала этому педагогу условный срок. Увольнения недостаточно. Дело не в моей кровожадности, а в том, что унижение человеческого достоинства должно быть наказано», - добавила она.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о том, что ученик одной из столичных школ избил свою учительницу прямо во время урока. Инцидент произошел в школе на юго-западе столицы. Ученик восьмого класса набросился на педагога после того, как та вырвала у него наушники и повредила провод. Разъяренный подросток ударил учительницу по физике по лицу. В результате женщина была госпитализирована. Также отмечается, что юный дебошир разбил в кабинете несколько окон.
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