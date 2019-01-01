Адвокат: Домашних насильников без общественного пренебрежения не одолеть

Результаты опроса «Леди Mail.ru» показали, что около 56% женщин подвергались домашнему насилию. При этом 86% из них продолжали отношения с агрессорами после произошедших инцидентов.

В интервью НСН лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар поспорила с результатами опроса и рассказала, какими способами можно устранить домашнее насилие в российских семьях.

-Как вы оцениваете такие результаты? Можно ли верить этим цифрам?

-Абсолютно неправильная цифра, поскольку реальная гораздо больше, чем та, которую мы услышали и которая публично озвучена. Многие женщины не хотят говорить о наличии у них дома такой ситуации, потому что либо боятся, либо стесняются этого вопроса. Стыдно, когда близкий человек, с которым ты живешь и от которого ты не уходишь, поднимает на тебя руку или постоянно избивает. В нашей стране это считается неким позором не для насильника, а для жертвы, которая пытается скрыть от общества неблагополучие в своей семье.

-Почему женщины не прерывают такие отношения?

-Некуда уходить. Как правило, вопрос о насилии возникает в семьях, когда жертва зависима от насильника: нет другого жилья, денежных средств, есть дети, либо работает «психология жертвы». Жертва не уходит от насильника, и считает, что это нормальная ситуация. У нас в России так принято считать. Есть некоторые стереотипы, навязанные прошлым: «бьет, значит любит». Даже с трибун, от людей, принимающих законы, мы слышим эту глупость. Такие стереотипы навязывают в обществе, чтобы насилие воспринималось как нечто нормальное. Долгое время так и было, пока не пришла ответная реакция - больше 2500 женщин сидят в тюрьмах за убийство своих агрессоров. Это массовое явление, к сожалению, продолжается. Может быть, эта волна закончится принятием закона, действиями со стороны правоохранительных органов для защиты жертвы. Но я думаю, что ни один закон полностью не изменит ситуацию в стране, пока в обществе не будут к этому относиться с пренебрежением, отрицанием. В других странах есть законы, защищающие в определенной степени, есть охранный ордер, наказание, материальная ответственность. Однако, к сожалению, нет такой страны, где семейного насилия не существует. Пока есть слабые и сильные, пока нет реальной и материальной уголовной ответственности, этот процент не будет уменьшаться, во всяком случае, в нашей стране.