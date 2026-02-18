Минцифры: Работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут

Работу мессенджера Telegram не будут ограничивать в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев.

На заседании комитета Госдумы по информполитике он выразил надежду, что российские военнослужащие смогут в течение какого-то времени перейти на другие платформы.

Ранее Шадаев заявил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований законодательства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также министр отметил, что платформа не выполнила 150 тысяч запросов об удалении противоправных материалов.

