Минцифры: Работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут
Работу мессенджера Telegram не будут ограничивать в зоне специальной военной операции (СВО). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев.
На заседании комитета Госдумы по информполитике он выразил надежду, что российские военнослужащие смогут в течение какого-то времени перейти на другие платформы.
Ранее Шадаев заявил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований законодательства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также министр отметил, что платформа не выполнила 150 тысяч запросов об удалении противоправных материалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры: Работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут
- В Федерации рестораторов и отельеров призвали пересмотреть турналог
- Артист Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Танзания, Кения, Марокко: Российские туристы облюбовали Африку
- Год азиатского туризма: Почему россияне массово едут в Китай и Японию
- Не только Турция: Куда ездили россияне в 2025 году
- «Хрущевки - 2»: Архитектор рассказал, как сделать жилье доступным
- Десятилетие дефицита? Когда минует «апокалипсис» памяти на рынке электроники
- В России предложили продлить гаражную амнистию
- Норвежец Клебо первым завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпиадах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru