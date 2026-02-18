В Ассоциации глэмпингов пожаловались на долгую окупаемость
Были времена, когда глэмпинг окупался за три года, сейчас этот срок вырос до пяти-шести лет, сказала в пресс-центре НСН Жанна Кира.
В 2025 году был создан ГОСТ для глэмпингов, однако предпринимателям не стало проще, посетовала в пресс-центре НСН президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.
«В прошлом году в сфере глэмпингов была проделана большая работа. Мы написали ГОСТ, помогали предпринимателям вступить в государственный реестр. Многие предприниматели подняли цены. Но становится все сложнее. Были времена, когда глэмпинг окупался за три года. Сейчас окупается круглогодичного проекта — пять-шесть лет. При этом растут затраты», — сказала собеседница НСН.
По данным СМИ, туристическая отрасль мира оживает стремительнее прогнозов: в 2025 году число выездов за границу достигло 1,5 миллиарда, задав планку для рекордного 2026 года. В России внутренний туризм заметно активизировался, а рынок размещения обогатился разнообразными форматами — от хостелов и гостевых домов до кемпингов и глэмпингов. При этом действующие правила оказания гостиничных услуг не обновлялись с 2020 года, хотя турпотоки уже перестроились под влиянием пандемии и геополитических сдвигов.
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что отели обязали возвращать предоплату при отмене брони, они будут вынуждены заложить это в цену номера, так как процент отказов доходит до 10 и выше.
