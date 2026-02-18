Артист Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков заявил, что информация о якобы возникших у него проблемах со здоровьем не соответствует действительности. Об этом сообщает RT.

СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением

По словам артиста, в последнее время о его здоровье распространяют ложную информацию.

«Со мной всё хорошо, всё замечательно», — отметил актёр, поблагодарив поклонников за переживания.

Ранее супруга народного артиста РФ Алексея Серебрякова назвала ложью информация о якобы госпитализации актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

