Артист Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
18 февраля 202615:54
Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков заявил, что информация о якобы возникших у него проблемах со здоровьем не соответствует действительности. Об этом сообщает RT.
По словам артиста, в последнее время о его здоровье распространяют ложную информацию.
«Со мной всё хорошо, всё замечательно», — отметил актёр, поблагодарив поклонников за переживания.
Ранее супруга народного артиста РФ Алексея Серебрякова назвала ложью информация о якобы госпитализации актёра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
