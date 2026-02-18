Причиной смерти автора хитов Михаила Круга Бочарова стала «коварная болезнь»

Поэт, композитор и певец Владимир Бочаров, песни которого стали классикой жанра шансона и городского романса, умер из-за продолжительной и «коварной болезни». Об этом сайту aif.ru рассказали его знакомые.

Умер основатель группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель

Друг и коллега Бочарова Яна сообщила, что музыкант был «светлым, добрым и невероятно талантливым человеком», его уход стал потерей «для всех, кто знал и ценил его».

«Все верили, что сила духа, жажда жизни победят. Но увы», — сказала она.

Бочаров умер 17 февраля в возрасте 51 года. Его песни в свой репертуар включили Александр Кальянов, Александр Устюгов и другие известные артисты. В том числе Михаил Круг, после смерти которого композиции автора стала исполнять его вдова Ирина.

ФОТО: РИА Новости
