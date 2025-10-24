Ветерков добавил, что иногда бывает и так, что студентам вообще не платят.



«Существуют профессии и отрасли, где работодатель берет молодых специалистов именно на стажировку без заплаты. В таком случае принятие решения, идти или не идти на такую работу, связано не с желанием получения быстрого дохода, а с мотивацией построить карьеру. В первую очередь, это встречается в консалтинге. Далее — мода, искусство, некоторые нишевые медиа, кинопроизводство, где люди работают для того, чтобы получить определенные знания и опыт, войти в индустрию, а далее уже в ней развиваться», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН выступил против отработок для студентов-учителей.

