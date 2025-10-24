Студентам назвали самые высокооплачиваемые отрасли
Многие работодатели готовы предложить молодежи высокие зарплаты на старте карьеры, заявил НСН Александр Ветерков.
Самые большие зарплаты студентам готовы предложить работодатели из производственной сферы, а также из строительной и транспортной отраслей, сказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Исследование сервиса «Работа.ру» ранее показало, что самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев 2025 года предлагали в сфере транспорта и логистики, передает РИА Новости. При этом в сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет чуть больше 56 тысяч рублей, а наименьшую зарплату предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 тысячи рублей. Ветерков отметил, что студенты без опыта, проходящие стажировки, могут рассчитывать на зарплату до 98 тысяч рублей.
«Самые большие деньги студенты могут заработать в сферах транспорта и логистики, строительства и недвижимости. Там предложения превышают 120 тысяч рублей в месяц. Есть конкретные вакансии в других сегментах, которые не требуют образования, но специальных умений. Там можно превратить свои интересы или хобби в дополнительный доход. Например, оклейщику автомобиля в Казани готовы платить до 300 тысяч рублей. Помимо лидеров в лице транспорта и строительства, высокооплачиваемые возможности для молодежи сосредоточены в производстве. Есть интересные вакансии в игропроме. Здесь среднее предложение составляет 94 тысячи рублей. На стажировках, где не требуется опыт, но нужны определенные умения и физическая выносливость, есть предложения с зарплатами 96-98 тысяч рублей», — сказал собеседник НСН.
Ветерков добавил, что иногда бывает и так, что студентам вообще не платят.
«Существуют профессии и отрасли, где работодатель берет молодых специалистов именно на стажировку без заплаты. В таком случае принятие решения, идти или не идти на такую работу, связано не с желанием получения быстрого дохода, а с мотивацией построить карьеру. В первую очередь, это встречается в консалтинге. Далее — мода, искусство, некоторые нишевые медиа, кинопроизводство, где люди работают для того, чтобы получить определенные знания и опыт, войти в индустрию, а далее уже в ней развиваться», — подчеркнул он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН выступил против отработок для студентов-учителей.
