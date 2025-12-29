Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января в Сен-Тропе
Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, сообщает радиостанция ici. Церемония прощания начнется в 11:00 по местному времени в одной из городских церквей.
Актриса будет похоронена на морском кладбище с видом на Средиземное море, которое она особенно любила. Ее могила будет расположена рядом с захоронениями известных деятелей французской культуры.
Ранее сообщалось, что актрису могут похоронить в ее саду у моря, однако в итоге место захоронения было изменено. По данным радиостанции, Бардо в последние годы действительно высказывала желание быть похороненной на собственной территории, но по неуточненным причинам пересмотрела свою последнюю волю.
Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. В последние месяцы она неоднократно проходила лечение в частной клинике на юге Франции после хирургического вмешательства, однако подробности о состоянии ее здоровья не раскрывались, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полковник оценил роль местного населения при взятии городов Украины
- Автор хитов Долиной отверг связь песни со скандалом вокруг квартиры
- Бывший депутат парламента Финляндии получил статус беженца в России
- В России с 2026 года начнут ежегодно проводить неделю космоса
- Адвокат объяснил, когда подарок инспектору ГИБДД считается взяткой
- Зачем Украина атаковала резиденцию Путина и каким будет ответ
- Лоза отверг обвинения Куртуковой в газлайтинге
- Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за экстремистское сообщество
- Туск назвал условие успешных переговоров по Украине
- Forbes назвал самых молодых миллиардеров до 40 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru