Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января в Сен-Тропе

Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, сообщает радиостанция ici. Церемония прощания начнется в 11:00 по местному времени в одной из городских церквей.

Актриса будет похоронена на морском кладбище с видом на Средиземное море, которое она особенно любила. Ее могила будет расположена рядом с захоронениями известных деятелей французской культуры.

Ранее сообщалось, что актрису могут похоронить в ее саду у моря, однако в итоге место захоронения было изменено. По данным радиостанции, Бардо в последние годы действительно высказывала желание быть похороненной на собственной территории, но по неуточненным причинам пересмотрела свою последнюю волю.

Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года. В последние месяцы она неоднократно проходила лечение в частной клинике на юге Франции после хирургического вмешательства, однако подробности о состоянии ее здоровья не раскрывались, передает «Радиоточка НСН».

