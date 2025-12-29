Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января в Сен-Тропе

Похороны французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо состоятся 7 января на морском кладбище курортного города Сен-Тропе на юге Франции, сообщает радиостанция ici. Церемония прощания начнется в 11:00 по местному времени в одной из городских церквей.

Актриса будет похоронена на морском кладбище с видом на Средиземное море, которое она особенно любила. Ее могила будет расположена рядом с захоронениями известных деятелей французской культуры.