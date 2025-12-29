При отражении атаки на резиденцию Путина дроны сбили над тремя регионами

Украинские беспилотники при отражении атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области были перехвачены также над Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение ночи средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области были уничтожены 49 беспилотников, которые направлялись в сторону Новгородской области. Еще один украинский БПЛА был сбит над Смоленской областью.