«На мой взгляд, учеба не должна быть легкой. Она должна давать те знания, которые потом помогут реализоваться в своей области, в смежной, в бизнесе и так далее. Человек, выбирая обучение в вузе, должен понимать, что несколько лет ему придется копить эти знания. Поэтому я не поддерживаю совмещение учебы и работы. Мы сейчас предоставили возможность работать с третьего курса, например, инженерным специальностям. Так же и с педагогическим образованием. Будущие педагоги могут работать в школе уже с третьего курса. А летом у нас работает система студенческих отрядов, ребята могут заработать какие-то средства. Студенты нужны в сборке урожая, в сфере туризма. Вожатые и медики необходимы в детских лагерях. Механизмы есть. В некоторых вузах предусмотрена практика на предприятиях, когда студент за это получает заработную плату», - рассказала она.

Депутат отметила, что далеко не все специальности могут позволить себе подработку во время учебы, но на таких направлениях можно получать достойные стипендии.

«Желание студентов работать понятно. Но работать не по профилю – это значит упустить ту возможность, которую тебе предоставили и родители, и государство. Важно закладывать ту основу, которая поможет в будущей карьере. Если ты учишься в медицинском, но работаешь курьером, совмещать это невозможно. Если ты учишься на информационных технологиях, можно брать небольшую работу удаленно, чтобы накапливать опыт. Если хорошо учиться, можно получать достойные стипендии. У нас есть приоритетные направления – биотехнологии, инженерные, медицина, педагогика, где высокие стипендии. Сейчас утверждены стипендии правительства, президента», - подытожила собеседница НСН.

Сегодня работодателям приходится привыкать к тому, что поколение зумеров (родились в промежуток с 1996 по 2010 год) едва ли работает больше года на одном месте и уже через полгода хочет повышения. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.

