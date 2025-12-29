Еда в России может подешеветь в 2026 году

Цены на продукты в России и большинстве стран мира в следующем году могут снизиться из-за перепроизводства в мировом сельском хозяйстве, сообщил aif.ru независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

По его словам, крупные инвестиции в агросектор в предыдущие годы, особенно во время пандемии, привели к резкому росту производительности, который опередил увеличение числа потребителей. В результате предложение продовольствия превысило спрос, что создало предпосылки для снижения цен.

При этом Корбут подчеркнул, что удешевление может оказаться временным: издержки производителей продолжают расти, и при падении цен они могут сократить объемы выпуска или переориентироваться на внутренний рынок вместо экспорта, что в перспективе снова подтолкнет цены вверх.

В то же время научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что точные прогнозы затруднительны, поскольку цены на сельхозпродукцию прежде всего зависят от урожая, который подвержен циклическим колебаниям и погодным факторам, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
