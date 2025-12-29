Еда в России может подешеветь в 2026 году

Цены на продукты в России и большинстве стран мира в следующем году могут снизиться из-за перепроизводства в мировом сельском хозяйстве, сообщил aif.ru независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

По его словам, крупные инвестиции в агросектор в предыдущие годы, особенно во время пандемии, привели к резкому росту производительности, который опередил увеличение числа потребителей. В результате предложение продовольствия превысило спрос, что создало предпосылки для снижения цен.