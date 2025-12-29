Трамп заявил, что очень разозлился из-за атаки на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил, что испытал сильное раздражение, узнав о попытке атаки украинских сил на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам перед встречей с премьер-министром Израиля в резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, о произошедшем ему рассказал лично президент России. Американский лидер отметил, что новость об атаке вызвала у него резкую негативную реакцию.

Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря была предпринята попытка удара по резиденции президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотника.

Все аппараты были уничтожены силами ПВО, пострадавших, по официальным данным, нет. Лавров подчеркнул, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако предупредил о пересмотре российской переговорной позиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд Трамп

