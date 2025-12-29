Россия могла бы взять под контроль Сумы, Харьков и Днепропетровск при поддержке части местного населения. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт считает, что жители, выступающие против украинских войск, могут содействовать действиям российской стороны, в том числе передавая информацию о дислокации подразделений.