Полковник оценил роль местного населения при взятии городов Украины
Россия могла бы взять под контроль Сумы, Харьков и Днепропетровск при поддержке части местного населения. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Эксперт считает, что жители, выступающие против украинских войск, могут содействовать действиям российской стороны, в том числе передавая информацию о дислокации подразделений.
По его словам, такие города являются крупными центрами, и их контроль, как он полагает, возможен при условии внутреннего сопротивления.
Баранец также утверждает, что недовольные действиями украинских военных жители могли бы оказывать активную поддержку, включая передачу координат и иные формы противодействия присутствию войск в этих населенных пунктах, передает «Радиоточка НСН».
