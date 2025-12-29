Полковник оценил роль местного населения при взятии городов Украины

Россия могла бы взять под контроль Сумы, Харьков и Днепропетровск при поддержке части местного населения. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт считает, что жители, выступающие против украинских войск, могут содействовать действиям российской стороны, в том числе передавая информацию о дислокации подразделений.

ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях

По его словам, такие города являются крупными центрами, и их контроль, как он полагает, возможен при условии внутреннего сопротивления.

Баранец также утверждает, что недовольные действиями украинских военных жители могли бы оказывать активную поддержку, включая передачу координат и иные формы противодействия присутствию войск в этих населенных пунктах, передает «Радиоточка НСН».

