Володин: Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

По его словам, таков результат диалога Думы с правительством РФ на основе учета мнений регионов и обращений россиян. Как отметил спикер, замечания были услышаны благодаря обратной связи.

Ранее Володин сообщил, что от того, какие ответы будут даны на вопросы россиян по поводу введения QR-кодов, зависит решение депутатов Госдумы РФ о принятии соответствующего закона.

Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что есть ряд вопросов по законопроекту о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

