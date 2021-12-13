Володин: Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения

Проект закона о введении системы QR-кодов на транспорте в России снимут с рассмотрения, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общественная палата призвала не вводить QR-коды в церквях и больницах

По его словам, таков результат диалога Думы с правительством РФ на основе учета мнений регионов и обращений россиян. Как отметил спикер, замечания были услышаны благодаря обратной связи.

Ранее Володин сообщил, что от того, какие ответы будут даны на вопросы россиян по поводу введения QR-кодов, зависит решение депутатов Госдумы РФ о принятии соответствующего закона.

Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что есть ряд вопросов по законопроекту о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодГосдумаВячеслав Володин
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