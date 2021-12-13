Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может вытеснить доминирующий в мире вариант «дельта». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

ВОЗ: «омикрон» менее опасен, чем «дельта»

Как отметил ученый, согласно ряду данных, в Южной Африке новая мутация довольно быстро вытесняет дельта-штамм, пишет РИА ФАН.

«Поэтому все возможно», — заключил Гинцбург.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала штамм «омикрон» менее опасным, чем «дельта». По данным ВОЗ, большинство выявленных случаев заражения новым вариантом COVID-19 были бессимптомными либо с легкими и средними признаками, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммАлександр ГинцбургКоронавирус
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