Гинцбург: Штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»

Как отметил ученый, согласно ряду данных, в Южной Африке новая мутация довольно быстро вытесняет дельта-штамм, пишет РИА ФАН.

«Поэтому все возможно», — заключил Гинцбург.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала штамм «омикрон» менее опасным, чем «дельта». По данным ВОЗ, большинство выявленных случаев заражения новым вариантом COVID-19 были бессимптомными либо с легкими и средними признаками, пишет Газета.ру.

