Хорошо, но медленно: Депутат Матвеев поддержал ужесточение контроля за мигрантами
Цифровой контроль за мигрантами улучшит ситуацию в стране, но эксперимент на четыре года — это слишком долго, заявил НСН Михаил Матвеев.
Новый закон о цифровом контроле за передвижением мигрантов является хорошей инициативой, однако ее можно реализовывать быстрее, подчеркнул зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с НСН.
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области в 2025–2029 годах эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Новый сервис будет собирать данные о геолокации мигрантов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Депутат Матвеев поддержал инициативу, но высказал сомнения насчет продолжительности эксперимента.
«В наш век цифровизации такого рода приложения имеют право на существование. Вопросы, конечно, есть, но я думаю, что направление движения правильное. Есть риски, что мигранты будут пытаться использовать подложные данные. Определенный процент может каким-то образом попытаться от закона увиливать. Но я думаю, что если власть будет проявлять власть, простите за тавтологию, то можно будет добиться результата. В этой истории меня настораживает то, что на эксперимент отведено четыре года: с 2025 по 2029. Это вызывает некоторое недоумение в отношении того, что наши чиновники не в состоянии за более короткий срок сделать выводы о том, эффективна или неэффективна предложенная схема», — отметил Матвеев.
Он добавил, что пока непонятно, кто именно будет наказан за несоблюдение новой нормы: работник или работодатель?
«Достаточно часто бывает, что когда закон принимается, ответственности за неисполнение нет. Потом уже принимаются соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях. Здесь возникает вопрос, будет ли или не будет вводиться ответственность для самих мигрантов? Возможно, контроль над ними возложат на работодателя. Если мигранты, которые будут подпадать под действие эксперимента, будут работать на каких-то предприятиях на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, то возможной обязанностью работодателя станет прием на работу только тех иностранцев, у кого имеется соответствующее мобильное приложение», — подчеркнул депутат.
Ранее Матвеев сказал в эфире НСН, что система распознавания лиц «Умный город» не в состоянии идентифицировать человека в никабе.
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