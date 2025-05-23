Новый закон о цифровом контроле за передвижением мигрантов является хорошей инициативой, однако ее можно реализовывать быстрее, подчеркнул зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в разговоре с НСН.

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и области в 2025–2029 годах эксперимента по регистрации мигрантов через мобильное приложение. Новый сервис будет собирать данные о геолокации мигрантов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Депутат Матвеев поддержал инициативу, но высказал сомнения насчет продолжительности эксперимента.