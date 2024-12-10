Фадеев: Мигранты должны работать в РФ вахтовым методом

На заседании Совета с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что именно родственники, приезжающие с трудовым мигрантом в Россию, «формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру».

«Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», - заключил глава СПЧ.

Ранее Фадеев заявил, что пускать в Россию трудовых мигрантов нужно только по приглашению и под ответственность работодателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

