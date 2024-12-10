Фадеев: Мигранты должны работать в РФ вахтовым методом
Мигранты должны работать в России вахтовым методом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
На заседании Совета с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что именно родственники, приезжающие с трудовым мигрантом в Россию, «формируют анклавы и нагружают социальную инфраструктуру».
«Здесь надо ориентироваться на вахтовый принцип: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал», - заключил глава СПЧ.
Ранее Фадеев заявил, что пускать в Россию трудовых мигрантов нужно только по приглашению и под ответственность работодателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru