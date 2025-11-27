Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи

Школьникам из Сочи, запустившим фейерверки у мемориала «Три солдата», могут назначить административные или даже уголовные меры наказания в зависимости от их возраста и характера ущерба. Об этом NEWS.ru сообщил юрист Михаил Пирогов.

По его словам, осквернение памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в российском законодательстве рассматривается как серьезное правонарушение. Если нарушителям не исполнилось 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности — от предупреждения до штрафа или обязательных работ, а также обязать возместить причиненный ущерб.