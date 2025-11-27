Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи
Школьникам из Сочи, запустившим фейерверки у мемориала «Три солдата», могут назначить административные или даже уголовные меры наказания в зависимости от их возраста и характера ущерба. Об этом NEWS.ru сообщил юрист Михаил Пирогов.
По его словам, осквернение памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в российском законодательстве рассматривается как серьезное правонарушение. Если нарушителям не исполнилось 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности — от предупреждения до штрафа или обязательных работ, а также обязать возместить причиненный ущерб.
Пирогов отметил, что после достижения 16-летнего возраста подобные действия уже подпадают под нормы уголовного законодательства. Они могут быть квалифицированы по статье 244 УК РФ как надругательство над захоронениями или памятниками, связанными с ВОВ. В этом случае предусмотрены штрафы, обязательные работы или, в тяжёлых ситуациях, лишение свободы.
Юрист также подчеркнул, что в отношении несовершеннолетних нередко применяются воспитательные меры, которые не исключают юридической ответственности, но направлены на коррекцию поведения подростков, передает «Радиоточка НСН».
