В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»

Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья по всей стране не приведет к снижению цен на новостройки, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

По словам депутата, ожидания о том, что доступная ипотека на «вторичку» заставит застройщиков удешевлять первичное жилье, не соответствуют реальному устройству рынка. Кошелев пояснил, что стоимость новостроек формируется исходя из высокой себестоимости строительства — цены на материалы, оплату труда, использование техники и сопутствующие расходы. Кроме того, конечная цена включает финансовые инструменты, такие как рассрочки и субсидированные ставки, что не позволяет застройщикам снижать стоимость без риска убытков.