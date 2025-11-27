В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»
Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья по всей стране не приведет к снижению цен на новостройки, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
По словам депутата, ожидания о том, что доступная ипотека на «вторичку» заставит застройщиков удешевлять первичное жилье, не соответствуют реальному устройству рынка. Кошелев пояснил, что стоимость новостроек формируется исходя из высокой себестоимости строительства — цены на материалы, оплату труда, использование техники и сопутствующие расходы. Кроме того, конечная цена включает финансовые инструменты, такие как рассрочки и субсидированные ставки, что не позволяет застройщикам снижать стоимость без риска убытков.
Кошелев подчеркнул, что действующие ипотечные программы для вторичного жилья уже нацелены на поддержку тех регионов, где новые дома строятся в минимальных объемах. Он напомнил, что семейная ипотека начнет распространяться на «вторичку» с 1 апреля 2025 года, но лишь в городах, где за год вводится не более двух домов. Дополнительно квартиру можно приобрести только в зданиях моложе 20 лет, не признанных аварийными.
Депутат также отметил, что с 2026 года аналогичные правила коснутся дальневосточной и арктической ипотеки. По его словам, такая система позволяет применять льготные механизмы точечно — там, где они действительно востребованы и не искажают рынок новостроек, передает «Радиоточка НСН».
