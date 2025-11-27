Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности

Эксперты, опрошенные «ФедералПресс», заявили, что ОДКБ сохраняет значимую роль в обеспечении безопасности Центральной Азии и остаётся для стран-участниц ключевым инструментом сдерживания внешних угроз. По их оценке, интерес к союзным механизмам усиливается на фоне роста террористической опасности и активности внешних игроков в регионе.

Саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ прошел в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке с участием лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Армения на заседании не присутствовала. Участники встречи согласовали приоритеты по укреплению региональной безопасности и подготовили совместные решения, которые должны быть отражены в итоговой декларации.

Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии

Ключевым моментом стало выступление Владимира Путина, поскольку Россия в 2026 году возьмет на себя председательство в организации. Президент подчеркнул необходимость единой позиции государств-членов в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, а также важность согласованных подходов на экспертном уровне.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности назначена на 11 ноября 2026 года и пройдет в Москве, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
