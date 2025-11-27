Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности

Эксперты, опрошенные «ФедералПресс», заявили, что ОДКБ сохраняет значимую роль в обеспечении безопасности Центральной Азии и остаётся для стран-участниц ключевым инструментом сдерживания внешних угроз. По их оценке, интерес к союзным механизмам усиливается на фоне роста террористической опасности и активности внешних игроков в регионе.

Саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ прошел в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке с участием лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Армения на заседании не присутствовала. Участники встречи согласовали приоритеты по укреплению региональной безопасности и подготовили совместные решения, которые должны быть отражены в итоговой декларации.