Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности
Эксперты, опрошенные «ФедералПресс», заявили, что ОДКБ сохраняет значимую роль в обеспечении безопасности Центральной Азии и остаётся для стран-участниц ключевым инструментом сдерживания внешних угроз. По их оценке, интерес к союзным механизмам усиливается на фоне роста террористической опасности и активности внешних игроков в регионе.
Саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ прошел в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке с участием лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Армения на заседании не присутствовала. Участники встречи согласовали приоритеты по укреплению региональной безопасности и подготовили совместные решения, которые должны быть отражены в итоговой декларации.
Ключевым моментом стало выступление Владимира Путина, поскольку Россия в 2026 году возьмет на себя председательство в организации. Президент подчеркнул необходимость единой позиции государств-членов в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности, а также важность согласованных подходов на экспертном уровне.
Следующая сессия Совета коллективной безопасности назначена на 11 ноября 2026 года и пройдет в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности
- Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году
- Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь
- В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»
- В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ
- Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи
- Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года
- «Это надо прожить»: Адабашьян и Крючкова получили «Бриллиантовые бабочки»
- Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH
- КС подтвердил возможность изъятия жилья у родственников коррупционеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru