Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь

Лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что введенные против него ограничения никак не сказались на его жизни.

Музыкант подчеркнул, что не придает значения решениям недружественных стран и не чувствует себя зависимым от зарубежной среды.

Скляр и Майданов поспорили о музыкальных хитах от нейросетей

По словам Скляра, он не рассматривает Европу как пространство, имеющее значение для его деятельности, и считает достаточной опорой собственную страну. Музыкант отметил, что предпочитает работать и жить там, где родился.

Скляр включен в санкционные списки Украины, Латвии, Эстонии и Канады из-за публичной поддержки российской политики в период специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
