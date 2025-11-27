Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь
Лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что введенные против него ограничения никак не сказались на его жизни.
Музыкант подчеркнул, что не придает значения решениям недружественных стран и не чувствует себя зависимым от зарубежной среды.
По словам Скляра, он не рассматривает Европу как пространство, имеющее значение для его деятельности, и считает достаточной опорой собственную страну. Музыкант отметил, что предпочитает работать и жить там, где родился.
Скляр включен в санкционные списки Украины, Латвии, Эстонии и Канады из-за публичной поддержки российской политики в период специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности
- Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году
- Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь
- В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»
- В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ
- Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи
- Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года
- «Это надо прожить»: Адабашьян и Крючкова получили «Бриллиантовые бабочки»
- Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH
- КС подтвердил возможность изъятия жилья у родственников коррупционеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru