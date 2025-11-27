Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь

Лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что введенные против него ограничения никак не сказались на его жизни.

Музыкант подчеркнул, что не придает значения решениям недружественных стран и не чувствует себя зависимым от зарубежной среды.