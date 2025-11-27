Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru заявил, что российские силы могут завершить операцию по установлению контроля над Волчанском до конца текущего года.

По его оценке, решающими факторами на данном направлении станут погодные условия и способность украинской армии поддерживать снабжение.

Минобороны: ВС РФ освободили Волчье в Днепропетровской области

Кнутов отметил, что под контролем российских подразделений, по его данным, уже находится 85-90% города, а неосвобожденной остается его юго-восточная часть. Продвижение, по его словам, осложняется переброшенными резервами под командованием главкома ВСУ Александра Сырского, а также лесными посадками, которые затрудняют действия наступающих сил.

Эксперт подчеркнул, что исход операции будет зависеть от того, удастся ли российской стороне нарушить доставку резервов, боеприпасов, медикаментов и продовольствия украинским войскам. При успешном выполнении этих задач, считает он, завершение операции до Нового года выглядит вероятным, передает «Радиоточка НСН».

