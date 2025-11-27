Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru заявил, что российские силы могут завершить операцию по установлению контроля над Волчанском до конца текущего года.

По его оценке, решающими факторами на данном направлении станут погодные условия и способность украинской армии поддерживать снабжение.