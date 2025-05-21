В Госдуме снова призвали запретить ношение никабов в целях безопасности

Член Совета по правам человека Ева Меркачева ранее предложила запретить ношение никабов в общественном транспорте России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила важность того, чтобы пассажиры были на виду, так как по выражению лиц можно судить о намерениях человека. Матвеев призвал решить вопрос с ношением никабов в России.

«Во всех странах Средней Азии запрещена одежда, скрывающая лицо. Киргизия была последней страной, где это запретили совсем недавно. А в России ходят. Это вопрос не межрелигиозных отношений, это вопрос безопасности. Вся эта система «Умный город», на которую тратятся миллиарды рублей, не в состоянии распознать ни пол человека в никабе, ни его личность. На мой взгляд, этот вопрос нужно решать», - сказал собеседник НСН.

В июне 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды в образовательных организациях, считая, что такое право нужно предоставить регионам. Он немедленно получил порцию критики депутатов из Чечни. Против выступил и муфтий Башкирии. При этом сам Даванков позже уточнил, что высказывался именно против никабов, скрывающих лицо, а не хиджабов, покрывающих голову.

В прошлом году муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии временно запрещали ношение никабов. Попытка светских властей Владимирской области запретить ношение хиджабов и никабов в школах вызвала очень болезненную реакцию некоторых представителей республик Северного Каавказа.

Есть мнение, что никабы - элемент арабской культуры, чуждой исповедующим ислам народам России. В частности, в мае 2025 года о рисках арабизации высказался вице-премьер Кабардино-Балкарской Республики Залим Кашироков. Он считает, что из-за этого есть угроза потерять национальную идентичность.

Ранее советник президента, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что региональным властям не стоит торопиться вводить запреты на ношение религиозной одежды в школах и вузах, напоминает «Радиоточка НСН».