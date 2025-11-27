Немцы хотят прозрачного расследования взрывов на «Северных потоках» и не смирились с уничтожением стратегической инфраструктуры, рассказал НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.



Подрывы трех ниток «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока-2» произошли 26 сентября 2022 года. Российская Генпрокуратура тогда инициировала уголовное дело, квалифицировав произошедшее как акт международного терроризма. Италия выдала Германии подозреваемого в организации этой операции, бывшего агента Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова. Он предстанет перед следствием 28 ноября. Об этом сообщает издание Bild. Зингер указал, что дальнейшая судьба украинца будет зависеть от того, насколько честным будет суд.