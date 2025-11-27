В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ
Если суд будет честным, то украинского террориста должны осудить на долгий срок за нанесенный ущерб Германии, заявил НСН Ульрих Зингер.
Немцы хотят прозрачного расследования взрывов на «Северных потоках» и не смирились с уничтожением стратегической инфраструктуры, рассказал НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Подрывы трех ниток «Северного потока» и не введенного в эксплуатацию «Северного потока-2» произошли 26 сентября 2022 года. Российская Генпрокуратура тогда инициировала уголовное дело, квалифицировав произошедшее как акт международного терроризма. Италия выдала Германии подозреваемого в организации этой операции, бывшего агента Службы безопасности Украины Сергея Кузнецова. Он предстанет перед следствием 28 ноября. Об этом сообщает издание Bild. Зингер указал, что дальнейшая судьба украинца будет зависеть от того, насколько честным будет суд.
«Мы приветствуем, что спустя годы после теракта против критически важной инфраструктуры наконец происходят реальные шаги. Если вина подозреваемого будет доказана, его, безусловно, ожидает длительный тюремный срок. Но сам факт, что следы ведут в Украину — государство с глубокой системной коррупцией, полностью зависящее от западной финансовой помощи, — вызывает серьёзную тревогу. Даже если когда-либо возникнут требования о компенсации, брать там, по сути, будет нечего. Простые немцы ожидают одного: прозрачного расследования, честного суда и ясных выводов. Ведь наша страна практически смирилась с тем, что стратегическую инфраструктуру взорвали, — а это недопустимо», — отметил он.
Ранее Зингер объяснил НСН, когда украинцев депортируют из Германии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»
- В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ
- Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи
- Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года
- «Это надо прожить»: Адабашьян и Крючкова получили «Бриллиантовые бабочки»
- Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH
- КС подтвердил возможность изъятия жилья у родственников коррупционеров
- Космонавт с МКС запечатлел старт «Союза МС-28» с Байконура
- «От 100 до 600 рублей»: Почему в России снизились цены на мандарины
- В США заявили о неспособности Европы объективно оценивать конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru