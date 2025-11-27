Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся в два этапа — с января и с октября 2026 года, рассказала aif.ru доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Первое повышение составит в среднем 1,7% и связано с увеличением НДС с 20% до 22%.

Октябрьская индексация будет различаться по регионам из-за различий в динамике тарифов и состоянии коммунальной инфраструктуры. Максимальный рост ожидается в Ставропольском крае (+22%) и Дагестане (+19,7%), минимальный — в Хакасии (+9%) и Чукотском АО (+8%).

Дополнительно правительство установило предельные отклонения, позволяющие местным властям повышать тарифы сверх базовых значений. С января также увеличатся взносы на капитальный ремонт, что связано с инфляцией и ростом стоимости материалов.

Основные расходы потребителей вырастут в октябре: подорожают вода, газ, электричество и отопление. Пример расчетов показывает, что владельцу однокомнатной квартиры в Петербурге придётся платить около 5 730 рублей вместо нынешних 5 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

