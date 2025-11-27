Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся в два этапа — с января и с октября 2026 года, рассказала aif.ru доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Первое повышение составит в среднем 1,7% и связано с увеличением НДС с 20% до 22%.
Октябрьская индексация будет различаться по регионам из-за различий в динамике тарифов и состоянии коммунальной инфраструктуры. Максимальный рост ожидается в Ставропольском крае (+22%) и Дагестане (+19,7%), минимальный — в Хакасии (+9%) и Чукотском АО (+8%).
Дополнительно правительство установило предельные отклонения, позволяющие местным властям повышать тарифы сверх базовых значений. С января также увеличатся взносы на капитальный ремонт, что связано с инфляцией и ростом стоимости материалов.
Основные расходы потребителей вырастут в октябре: подорожают вода, газ, электричество и отопление. Пример расчетов показывает, что владельцу однокомнатной квартиры в Петербурге придётся платить около 5 730 рублей вместо нынешних 5 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саммит ОДКБ в Бишкеке обозначил приоритеты региональной безопасности
- Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году
- Скляр заявил, что санкции не повлияли на его жизнь
- В Госдуме отвергли идею снижения цен на новостройки из-за ипотеки для «вторички»
- В Германии пообещали серьезное наказание подрывнику «Северных потоков» из СБУ
- Юрист оценил возможное наказание школьникам за осквернение памятника в Сочи
- Взятие Волчанска под контроль войсками РФ может произойти до конца года
- «Это надо прожить»: Адабашьян и Крючкова получили «Бриллиантовые бабочки»
- Британия временно сняла санкции с Lukoil International GmbH
- КС подтвердил возможность изъятия жилья у родственников коррупционеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru