Россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России увеличатся в два этапа — с января и с октября 2026 года, рассказала aif.ru доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Первое повышение составит в среднем 1,7% и связано с увеличением НДС с 20% до 22%.

Октябрьская индексация будет различаться по регионам из-за различий в динамике тарифов и состоянии коммунальной инфраструктуры. Максимальный рост ожидается в Ставропольском крае (+22%) и Дагестане (+19,7%), минимальный — в Хакасии (+9%) и Чукотском АО (+8%).